Kata Deddy Corbuzier Teguran KPI Itu Ibarat Orangtua Awasi Anaknya

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sebuah akun Instagram yang diduga milik pengacara Mario Teguh, Vidi Syarief mengunggah foto-foto berisi cature berita yang menayangkan program Hitam Putih yang ditegur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).Sebagai penbawa acara Hitam Putih, Deddy Corbuzier memberikan tanggapan atas postingan itu. Lewat akun Instagramnya, Deddy memberikan klarifikasi perihal tersebut dengan membeberkan kinerja KPI.Kata Deddy, teguran yang dilayangkan KPI kepada acara TV bisa saja terjadi apabila ada laporan dari masyarakat minimal dua. Setelahnya, baru akan melihat apa yang terjadi hingga mungkin memberikan teguran. Karena hal ini, hampir semua acara TV bisa mendapatkan teguran dari KPI. Deddy Corbuzier tak keberatan dengan hal ini, karena ia mengibaratkan KPI seperti orangtua yang mengawasi anaknya.“Nah apabila ada hal2 kesalahan LUAR BIASA maka KPI bisa meminta meng istirahatkan acara nya sejenak.. Namun tdk membuang nya dr TV. Lalu memantau lagi…Dan terus spt itu,” ungkapnya dalam statusnya.Terkait acaranya Deddy mengaku sering dipanggil KPI. Namun bukan karena acaranya alay, kasar atau tidak mendidik, melainkan program tersebut berani menampilkan fakta-fakta yang tidak dilakukan acara lainnya.“Tapi di luar itu.. @officialhitamputiht7 juga beberapa kali dinominasikan sebagai acara inspirasi TERBAIK dari KPI,” paparnya.Selain itu, Deddy juga membeberkan hubungannya dengan KPI. Disebutkan, dirinya kerap dipanggil untuk menjadi pembicara di acara yang digelar di KPI. Dikatakan Deddy, dirinya bangga akan hal tersebut pasalnya tak banyak selebriti yang diminta untuk jadi pembicara.“And i am one of them. Proudly. Jadi itulah ttg KPI dan @officialhitamputiht7 dan hubungan KPI dan saya… Untuk info: saya sering di minta oleh KPI tuk melihat situasi perkembangan TV dan acara nya. Juga menelaah apa acara yg baik dan tidak,” ucapnya.Karenanya, Deddy berharap masyarakat juga netizen menjadi jelas dan tidak terprovokasi oleh pihak manapun.“Jadi saya harap hal ini sekali lagi menjadi jelas dan tdk menjadi alat tuk provokasi oleh siapapun yang jelas TIDAK mengerti,” ujarnya.