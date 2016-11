Gugatan SP3 Walhi Riau Ditolak, Hakim Sorta Dilaporkan ke KY

Halaman Berikutnya : 1 2

PEKANBARU (RIAU POS.CO)-Sidang putusan Praperadilan SP3 Polda Riau yang diajukan Walhi Riau terhadap perusahaan tersangka karhutla di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Selasa siang tadi (22/11/2016) berlangsung dramatis dan ditunggu-tunggu.Hakim tunggal PN Pekanbaru Sorta Ria Neva SH MHum menolak gugatan praperadilan Walhi Riau dan memenangkan pihak Polda Riau terhadap SP3 perusahaan tersangka Karhutla PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL).Menurut hakim Sorta Ria Neva SH MHum, bahwa apa yang dikerjakan termohon Polda Riau terhadap SP3 itu sudah sesuai prosedur. Hakim tunggal PN Pekanbaru Sorta ini antara lain menjelaskan bahwa lahan yang terbakar itu adalah lahan sengketa antara perusahaan dengan masyarakat yang ada tanamanyang siap panen.Bahwa pihak penyidik Polda Riau kata hakim tunggal Sorta telah menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak kejaksaan dan juga menyampaikan tentang SP3 kepada penuntut umum.Atas putusan Hakim tunggal Sorta Ria Neva SH MHum ini, Deputy Direktur Walhi Riau Even Sembiring dan massa Walhi di ruang sidang PN Pekanbaru Selasa siang (22/11/2016) protes dan akan melaporkan hakim Sorta Ria Neva SH MHum ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta. Alasannya kata Even bahwa hakim tidak mempertimbangkan fakta dan bukti hukum yang ada.Menurut Even Sembiring praperadilan SP3 15 Perusahaan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Walhi Riau membeberkan kelemahan dan kejanggalan-kejanggalan SP3 tersebut, secara tegas memberikan kesimpulan pada sidang keenam Senin (21/11/2016) bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama PT Sumatera Riang Lestari oleh Polda Riau bertentangan dengan prosedur hukum dan keadilan.Hal ini diungkapkan Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan dan Deputy Direktur Walhi Riau Even Sembiring dalam sidang kesimpulan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (21/11/2016). Hal ini kata Even Sembiring tidak dipertimbangkan hakim Sorta dalam putusan hari ini Selasa (22/11/2016).Menurut Even Sembiring, alasan penghentian penyidikan atas nama kepastian hukum merupakan hal yang mengada-ada, dikarang-karang. Walhi Riau mencatat kejanggalan dan cacat hukum dalam banyak hal.Antara lain penerbitan SP3 diindikasikan sebagai suatu kebohongan karena tidak terdapat berkas tanda terima atau bukti pengiriman ekspedisi ke Kejari Tembilahan. Kemudian SP3 yang diterbitkan 9 Juni 2016 baru diberitahukan kepada Kejari Tembilahan via surat 15 September 2016 dan baru dikirimkan melalui ekspedisi pada 22 September 2016 atau lebih dari tiga bulan setelah penghentian penyidikan dibocorkan oleh Jikalahari melalui siaran persnya Juli 2016.Selanjutnya Polda Riau hanya mengajukan empat orang saksi, yang tiga di antaranya mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT Sumatera Riang Lestari. (PT SRL).Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan maka jelas penyidikan dilakukan tidak sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) penyidikan yang menurut ahli DR Muhammad Arif Setiawan, SPDP wajib diberitahukan penyidik kepada penuntut umum untuk menjadi kontrol antara kejaksaan dengan penyidik.