Arief Yahya : Terima Kasih BUMN! Menangkan Indonesia!

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Spirit menangkan Indonesia menjadi api penyemangat di World Halal Tourism Award 2016. Di hari terakhir, 24 November 2016, sampai dengan pukul 00.00 waktu Abu Dhabi, UEA atau jam 03.00 WIB, semua unsur bersatu! Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu suara,voteindonesia.com."Pilih ke-12 kontestan Indonesia, yang diendors oleh Kementerian Pariwisata RI," kata Arief Yahya, Menpar di Jakarta.Menpar pun mengajak BUMN yang punya pasukan atau karyawan banyak untuk #menangkanindonesia. "Terima kasih pada semua BUMN yang sudah support, bergerak bersamavoteindonesia.com. Suara kalian sangat bermakna bagi wisata halal Indonesia," papar Mantan Dirut PT Telkom yang juga BUMN itu. Tentu, mantan anak buahnya di perusahaan telekomunikasi itu juga sudah bergerak mensupport voteIndonesia.com.Masa e-voting putaran kedua, dari lima besar per kategori akan diurutkan juara 1-2-3 nantinya. Mereka di-vote 7-24 November 2016. Tidak ada pilihan lain, kecuali vote sebanyak-banyaknya, sampai batas 24 November 2016 itu. Putaran I, pada 24 Oktober sd 7 November sudah sukses, meloloskan ke-12 nominator ke putaran final. "Saya percaya, Indonesia Incorporated akan terus terbangun melalui gerakan seperti ini. Kita harus bersatu," tegas Arief Yahya."Ingat, Kemenangan itu direncanakan! Kemenangan itu harus kita rebut! Tetapi semangat saja tidak cukup, harus didukung oleh semua pihak, karena sistem penilaian mereka dengan e-vote, berbasis pada email dan voting," jelas pria asal Banyuwangi, Jawa Timur itu.Ini penting, agar tidak sia-sia, maka klik di www.voteindonesia.com. Lalu registrasi dengan data-data yang lengkap, dan pastikan ke-12 dipilih. Usahakan satu device, satu suara. Satu komputer satu suara. Satu IP satu suara, jadi tidak bisa pinjam meminjam HP. Ke-12 nama-nama kategori yang diendorse oleh Kemenpar itu adalah sebagai berikut:1. World’s Best Airline for Halal Travellers - Garuda Indonesia.2. World’s Best Airport for Halal Travellers - Sultan Iskandar MudaInternational Airport, Aceh Indonesia.3. World’s Best Family Friendly Hotel - The Rhadana Hotel, Kuta, Bali,Indonesia.4. World’s Most Luxurious Family Friendly Hotel - Trans Luxury Hotel Bandung Indonesia.5. World’s Best Halal Beach Resort - Novotel Lombok Resort & Villas, Lombok, NTB.6. World’s Best Halal Tour Operator - Ero Tour, West Sumatera Indonesia7. World’s Best Halal Tourism Websitewww.wonderfullomboksumbawa.com, Indonesia.8. World’s Best Halal Honeymoon Destination - Sembalun Village Region,Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia9. World’s Best Hajj & Umrah Operator - ESQ Tours & Travel, Jakarta, Indonesia.10. World’s Best Halal Destination - West Sumatera, Indonesia.11. World’s Best Halal Culinary Destination - West Sumatera, Indonesia12. World’s Best Halal Cultural Destination - Aceh Indonesia. (***)