Bank Riau Kepri Raih Award Corporate Best Practice IT

Halaman Berikutnya : 1 2

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dari 27 BPD di Indonesia, ada 16 BPD yang masuk nominasi TOP IT Telco, akhirnya Bank Riau Kepri terpilih untuk kategori BPD sebagai Best Practice 2016 “Implimentation On ICT Local Bank 2016”.Hadir dalam menerima award tersebut dari BRK, Direktur Operasional Deny M Akbar pada acara penganugerahan pemenang Top IT Telco 2016 di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu (23/11/2016), yang dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Dalam sambutanya Rudi mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi bagi kalangan dunia usaha, bukan sekadar sebagai enabler bisnis, namun juga mampu meningkatkan kinerja bisnis.PemanfaatanTeknologi Informatika dan Telekomunikasi di dunia perbankan merupakan suatu kebutuhan dan selalu berkembang. Sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang terkemuka, Bank Riau Kepri juga telah memanfaatkan teknolagi dalam kegiatan perbankannya.Melalui dukungan TI, berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, juga bisa dilakukan lebih cepat, transparan dan mudah dikontrol. Masyarakat, juga mendapat kemudahan, termasuk dalam hal mendapatkan berbagai layanan termasuk dari instansi pemerintah, dalam mengurus berbagai perizinan dengan proses yang lebih cepat dan transparan.Ketua Penyelenggara Top IT & Telco 2016 Lutfi Handayani yang juga CEO Majalah iTech mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk ikut mendorong peningkatan daya saing nasional. Keberhasilan implementasi dan pemanfaatan TI di perusahaan, akan mendorong terciptanya pengelolaan manajemen dan bisnis, menjadi lebih efisien, efektif, profesional, dan berdaya saing tinggi.Prof Dr Laode M Kamaluddin MSc Men, Ketua Dewan Juri mengatakan, penilaian Top IT & TELCO 2016, terdiri dari 4 metode penilaian. Pertama, Penentuanpemenangkategori TOP IT – Corporate & Institution Best Practice 2016, dilakukan melalui metode Pengisian Kuesioner dan Wawancara Penjurian.Metode ini diawali dengan kegiatan Focused Group Discussion – FGD, untuk mengidentifikasi dan menyeleksi awal, perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan IT-nya, dan instansi pemerintahan yang memiliki peringkat e-Government (PEGI) 10 terbaik pada kelompok Kementerian/ Lembaga dan Pemerintahan Daerah.