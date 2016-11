Kata FPI, yang Larang Berdemo Bisa Dihukum Penjara

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Munculnya imbauan yang melarang umat Islam untuk tidak ikut aksi 2 Desember 2016 menurut Sekretaris Jenderal FPI, Novel Chaidir Hasan adalah perbuatan yang melanggar hukum."Imbauan seperti itu bertentangan dengan demokrasi. Melarang orang berdemo itu melanggar hukum bisa di pidana satu tahun penjara," kata Novel Kamis (24/11/2016). Karena itu, pria yang karib disapa Habib Novel ini menilai tidak boleh ada larangan dari pihak manapun bagi umat islam yang ingin ikut aksi 212."Untuk itu siapa pun tidak boleh larang masyarakat berdemo termasuk Gubernur Kaltim dan Wali Kota Surabaya," tambahnya. Meski banyak pemimpin daerah yang melarang umat Islam di daerahnya untuk ikut aksi, Novel memastikan aksi akan dihadiri banyak massa seperti aksi pada 411 lalu. "Alhamdulillah, gubernur lain seperti Jabar dan NTB mendukung aksi 212. Daerah lain banyak juga yang mendukung," kata Novel.