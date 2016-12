Toyota Fortuner Jelajahi Sumatera Sampai ke Km 0 Aceh

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Puluhan unit Toyota Fortuner yang tergabung di dalam komunitas pemilik Fortuner, ID42NER (Toyota Fortuner Club of Indonesia) menguji ketangguhan dalam menghadapi rintangan perjalanan Pulau Sumatera.Bergerak dari Jakarta sejak Kamis (22/12/2016) rombongan yang melakukan touring menuju kilometer 0 ujung Indonesia di Sabang, Provinsi Aceh melalui perjalanan The First Journey Jelajah Sumatera Tanah Rencong tiba di Pekanbaru Minggu dinihari.Singgah istirahat dan sarapan di Pekanbaru ini terasa istimewa karena saat meneruskan perjalanan keberangkatannya dilepas langsung Plt Wali Kota Pekanbaru, Edward Sanger di PT Agung Toyota Jalan SM Amin. Turut hadir Regional Manager PT Agung Toyota wilayah Sumatera, Andik Witjaksono, dan Community Development PT Toyota Astra Motor Indra Rezkita Lubis.Jika sebelumnya peserta berasal dari Bandung, Bogor, Jakarta, Lampung dan Sumatera Selatan, setiba di Riau bergabung pula rombongan dari Pekanbaru, Batam, Padang dan Duri. Dari Pekanbaru rombongan menuju Medan. Setiba di Medan, akan bergabung pula anggota dari Sumatera Utara dan melanjutkan perjalanan hingga ke Aceh.Presiden ID42NER Saladin menyebutkan, selain sebagai ajang silaturahmi sesama pemilik Fortuner, kegiatan juga dimaksudkan untuk menguji ketangguhan All New Fortuner. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah, mereka akan melakukan kegiatan sosial di Aceh yaitu memberikan bantuan kepada korban bencana Gempa Bumi di Pidie."Kami ingin membuktikan bahwa All New Fortuner sebagai beyond product yang diluncurkan Toyota merupakan kendaraan yang tangguh di kelasnya dan mampu melewati medan dan rintangan di tanah Sumatera tanpa masalah. Sejauh yang sudah kami jalani kami tidak menemukan kendala terhadap kendaraan, ini menunjukkan bahwa Toyota Fortuner memang tangguh," ujar Saladin.Indra Lubis menyebutkan, ketangguhan yang dirasakan para pemilik sebagai bentuk nyata bagaimana Toyota mengerti kebutuhan konsumen. Karena itu tidak mengherankan jika berdasarkan data penjualan, Fortuner berada di puncak tertinggi di kelasnya. "Kita menguasai 45 persen market share untuk kendaraan sejenis," kata Indra.Kehadiran anggota ID42NER di Pekanbaru disambut gembira pemerintah daerah. "Saya sebagai salah seorang pecinta olahraga dan otomotif begitu panitia memberitahu kegiatan ini langsung menjawab akan hadir. Bahkan semalam di suatu acara saya bisiki ke pak gubernur ada kegiatan ini beliau ingin sekali hadir. Hanya saja karena ada jadwal bersamaan waktunya yang sudah diagendakan, beliau tak bisa hadir," kata Edward Sanger.Pada kesempatan itu Edward juga berpesan agar rombongan membantu mempromosikan pariwisata Pekanbaru dan Riau yang saat ini pembangunannya sedang pesat."Satu hal lagi bantu juga kami untuk mengkampanyekan stop membakar hutan dan lahan. Sudah 18 tahun Riau setiap tahun ada bencana kabut asap. Alhamdullilah, ulang tahun yang ke-19 tahun ini bisa kita gagalkan sehingga bapak dan ibu sampai di Riau cuacanya tanpa asap," kata Edward yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Riau.Kehadiran rombongan juga disambut gembira oleh Agung Toyota. Kata Andik, pihaknya siap bersama-sama komunitas menyukseskan acara tersebut. Ada 17 cabang Agung Toyota yang tersebar di seluruh Sumatera."Selamat datang di Pekanbaru dan selamat meneruskan perjalanan hingga sampai tujuan. Pesan kami utamakan safety riding, ikuti rambu lalu-lintas dan aturan-aturan lainnya," kata Andik.(fas)