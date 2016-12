Ingin Jadikan PT PER BUMD Terbaik

(RIAUPOS.CO) - Masyarakat Riau tentu mengenal PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER). Perusahaan yang masuk bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini bertujuan untuk menyalurkan permodalan kepada UMKM dan sudah berhasil membantu UMKM di Provinisi Riau ini.Mereka menyadari, sebagai modal untuk mengembangkan UMKM adalah tambahan modal, dan jika UMKM tersebut bisa besar juga akan membuat perkembangan ekonomi di Riau besar pula. Saat ini, sudah ada delapan cabang di kabupaten/kota di Provinsi Riau, PT PER terus berupaya meningkatkan pelayanan dan penyaluran kredit dan modal kerja kepada UMKM dan koperasi di Provinsi Riau.Namun tidak puas hanya itu. Pada ulang tahun ke-13 lalu, PT PER berupaya bisa menjadi ‘’supermarket’’ untuk pelayanan jasa keungan masyarakat Riau khususnya. Unri bisa berbangga, karena salah satu lokomotif di PT PER saat ini adalah alumninya. Ia adalah Rudi Alfian Umar SSos, alumni FISIP Unri yang saat ini menjabat di tiga jabatan di PT PER. Yaitu, Direktur Keuangan, Direktur Kredit, serta Direktur Hukum dan Risk Manajemen.‘’Saya punya harapan besar. Yaitu menjadikan PT PER ini sebagai BUMD terbaik dan kebanggan masyarakat Riau.Karena korbisnis PT PER ini untuk mitra usaha dan pengembangan sumber daya ekonomi kerakyatan, makanya kita fokus untuk hal tersebut. Bersama dengan tim, harapan itu bisa tercapai,’’ terang Rudi.Disebut Rudi, saat untuk menjadi seperti supermarket, PT PER akan menjadi tempat melayani segala keperluan jasa keuangan masyarakat di Provinsi Riau, seperti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran tagihan listrik dan telepon, hingga pembelian pulsa prabayar telepon seluler.Perusahaan telah mengadakan kerja sama dengan Bank RiauKepri dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, PT PER telah menjajaki kerja sama dengan Bank Exim dan berusaha menyalurkan dana LPDB dari Kementerian Koperasi dan UKM. Hal tersebut akan dicapai bersama dengan orang-orang pintar lainnya di PT PER itu sendiri.Soal pengalaman kerja, Rudi sudah cukup memiliki pengalaman. Sebut saja, setelah kuliah, Rudi diterima di PT RAPP dan menjadikannya sebagai alumni FISIP Unri pertama yang diterima bekerja di perusahaan go internasional tersebut. Bahkan, pada 1995 ia sudah dipercaya menjadi team leader di perusahaan tersebut.Dasar Rudi yang kuat, sebagai alumni jurusan Administrasi Niaga, ia berkeinginan meng-upgrade kemampuan niaganya dengan melamar sebagai pekerja di bidang perbankan pula. Akhirnya, pada tahun itu juga, Rudi lulus di Bank Danamon dan bekerja hingga 2009. Sebagai Regional Kredit Risk Manager di Wilayah Regional 6 Sumatera, Rudi ternyata masih terus berpikir untuk menambah pengetahuan perbankannya dan memilih menerima jabatan Pimpinan Cabang Bank Mega Syariah yang merupakan syariah pertama di Pekanbaru pada 2009.Setahun saja Rudi mendalami ilmu pengelolaan bank secara syariah, Rudi justru menerima tawaran Bank Mayapada sebagai Area Manager Riau di 2010. Kemampuan yang mempuni dan gelimang pengalaman, pada 2015 ia dipercaya untuk menjabat sebagai Area Manager Bank Mayapada Medan.‘’Nah, pada 2016 saya bergabung dengan PT PER setelah melalui sejumlah seleksi yang panjang. Keinginan tersebut mucul karena berkeinginan mengabdikan diri serta menjalankan misi agar BUMD di Riau ini besar dan bersinergi untuk menciptakan perekonomian rakyat yang maju pula,’’ terang Rudi.Namun ia menyadari, untuk mencapai hal tersebut memang diperlukan kerja keras. Sebagai BUMD bidang permodalan terbaik, hal tersebut juga tidak segampang itu mengubahnya. Akan dilakukan secara pelan-pelan di mana tata kelola dan etos kerjanya diubah. Apa yang menajdi tujuan bisnis PT PER, apa yang menjadi korbisnis juga menjadi prioritas. Ia berharap, dengan fokus yang sama bersama masyarakat akan tercapai itu semua.(ade)Laporan ADRIAN EKO, Pekanbaru