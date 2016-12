555 Unit All New Fortuner Terjual

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sejak diperkenalkan di awal tahun 2016, All New Fortuner menorehkan hasil positif hingga November 2016 dengan penjualan sebanyak 555 unit sudah laku terjual di Riau. All New Fortuner juga meraih market share sebesar 39,2 persen atau menjadi yang terbaik sepanjang tahun ini.Hal ini disampaikan Regional Manager Agung Toyota Wilayah Barat, Andik Witjaksono. Ia juga menjelaskan angka tersebut naik 9,2 persen market share di Riau dibandikan tahun sebelumnya yang hanya 30 persenIa juga mengatakan, Toyota mencatatkan kinerja positif berkat kepercayaan dan kesetiaan yang kuat terhadap produk, teknologi, dan layanan Toyota di tengah kompetisi yang kian ketat dan perlambatan pertumbuhan pasar otomotif di Riau maupun nasional.“Kami bersyukur atas pencapaian positif ini. Hal ini tak lepas dari support dan kepercayaan konsumen kepada Toyota. Pencapaian ini tentu memberikan keyakinan yang lebih kuat bagi kami dalam melihat prospek pasar otomotif nasional sepanjang 2016,” jelasIa berharap bulan-bulan mendatang, dan berharap kinerja Toyota dan pasar otomotif Riau dan nasional pada umumnya, dapat terus membaik hingga akhir tahun ini.Apalagi pangsa pasarnya cukup meningkat dibandikan tahun lalu untuk meningkat. Apalagi di 2016, All New Fortuner menguasai market share 39,2 persen di Riau.Indra Lubis Perwakilan ATM juga menyebutkan, ketangguhan yang dirasakan para pemilik sebagai bentuk nyata bagaimana Toyota mengerti kebutuhan konsumen. Karena itu tidak mengherankan jika berdasarkan data penjualan, Fortuner berada di puncak tertinggi di kelasnya.“Kami menguasai 45 per­sen market share untuk ken­daraan sejenis,” kata In­dra.(tya)