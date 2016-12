Menguat hingga Tutup Tahun

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pasar saham melaju kencang pascalibur Natal dan cuti bersama. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) melesat 75,250 poin (1,497 persen) ke level 5.102,954. Indeks LG45 melambung 16,93 poin (2,04 persen) ke level 845,68.Frekuensi perdagangan kemarin berkurang dari biasanya 300 ribuan kali per hari menjadi 195.850 kali. Nilai transaksi perdagangan kemarin mencapai Rp7,079 triliun.Investor asing kemarin melanjutkan aksi beli dengan pembelian bersih Rp253,6 miliar. Selama lima hari terakhir, pembelian bersih investor asing mencapai Rp2 triliun. Secara akumulatif sejak awal tahun hingga kemarin, investor asing mencatat pembelian bersih Rp 15,612 triliun.Dirut BEI Tito Sulistio menilai, pergerakan positif indeks disebabkan emiten yang menginginkan harga sahamnya positif. ”Tapi, saya tidak mau bilang itu window dressing,” katanya.Hingga kemarin, pasar saham Indonesia berada di posisi keempat daftar bursa dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Artinya, posisi itu melorot dua level dibanding sebelum pemilu AS pada 9 Desember lalu. Hingga kemarin, rata-rata harga saham di BEI meningkat 11,10 persen. Bursa AS menempati posisi kedua dengan 13,24 persen dan Inggris dengan 13,23 persen. Bursa Thailand berada di posisi pertama dengan pertumbuhan 17,78 persen.Research Analyst PT Reliance Securities Lanjar Nafi menyatakan, secara teknikal, IHSG mengonfirmasi pola inverted hammer kemarin dengan pergerakan menguat yang menyentuh level MA200 di level 5.112. ”Diperkirakan, IHSG masih berpeluang bergerak optimis menjelang akhir tahun dengan range pergerakan 5.080–5.200,” terangnya.(gen/c21/noe/kom)