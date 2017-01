Dilaporkan Habib Novel karena Fitza Hats, Ahok Bilang Begini

Langkah Sekjen Dewan Syuro DPD Front Pembela Islam DKI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin, yang‎ melaporkannya ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017), ditanggapi santai oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.Sebagaimana diketahui, Novel melaporkan Ahok terkait perkataan yang melecehkan di media massa, yang berkaitan dengan Fitza Hats. "Ya proses hukumkalau mau laporkan," ujar Ahok di Gang Pepaya, ‎Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (6/1/2017).Adapun istilah Fitsa Hats terdapat dalam berita acara pemeriksaan Novel ketika diperiksa polisi sebagai saksi pelapor kasus penodaan agama yang menjerat Ahok. Di sisi lain, Ahok menilai bahwa Novel sengaja memelesetkan Pizza Hut menjadi Fitsa Hats karena malu pernah bekerja di restoran berjejaring asal Amerika Serikat itu.Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai, kesalahan dalam penulisan Pizza Hut menjadi Fitsa Hats seharusnya tidak perlu terjadi.Pasalnya, Novel pasti diminta untuk memeriksa BAP-nya. "Masa kamu kerjalama enggak tahu tulis yang betul. Biasa kan riwayat hidup diisi dari yang bersangkutan," tuturnya.Diketahui, laporan Novel terhadap Ahok teregister dalam LP/55/I/2017/PMJ/Dit Reskrimsus pada 5 Januari 2017. Ahok dilaporkan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP jo Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.Dikatakan Nurhayati selaku penasehat hukum dari ACTA, Novel tidak pernah merasa malu dan sengaja menutupi pengalaman kerja di Pizza Hut. Untuk memperkuat laporan, Nurhayati membawa beberapa bukti pada saat Ahok berbicara di depan awak media, yakni artikel dari mediadan video Ahok ketika sedang bicara di depan wartawan salah satu televisi swasta.‎