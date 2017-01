Ini Kata Gubri Soal Pelantikan Pejabat Eselon III Dan IV

PEKANBARU (RIAU POS.CO) - Dalam arahannya, kepada pejabat esselon III dan IV yang baru saja dilakukan pengukuhan dan pelantikan, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan mutasi pejabat eselon III dan IV pada OPD 2017 berdasarkan pemberlakuan PP 18 tahun 2016, Tour of Duty (penyegaran), Pembinaan dan regenerasi dan Apresiasi Kinerja dan pengabdian Aparatur Sipil Negara (ASN).Sementara itu, untuk prinsip utama penempatan jabatan berdasarkan integritas pribadi, Kompetensi dan kualifikasi ASN, Profesionalisme, Tidak berdasarkan like and dis-like, koneksi, apalagi transaksional.Keberadaan OPD merupakan satu kesatuan yg utuh dan integral, karenanya program dan kegiatan harus saling terintegrasi. Untuk itu SKPD perlu koordinasi dan sinkronisasi secara berkesinambungan dan juga pada hakikatnya ASN Pemprov Riau, merupakan satu keluarga besar. Karenanya, antar ASN harus tahu dan memahami setiap kebijakan pimpinan dan program pembangunan yg dilakukan. Antara lain, komitmen untuk menegakkan integritas dan profesionalisme pelayanan publik, tekad Riau the Homeland of Melayu, tranparansi melalui e-Government, dan lain-lain.Gubri menekankan dan lebih menegaskan lagi bahwa tema pelantikan ini adalah komitmen melaksanakan semangat anti korupsi, integritas wajib ditegakkan dan dijalankan dalam semua hal, khususnya terhadap pelayanan publik.ASN Pemprov Riau harus menjadi contoh dan teladan mewujudkan integritas. Jangan ada lagi praktik korupsi pelaksanan program/proyek di SKPD. Tidak ada tawar menawar, sanksi dan aturan hukum akan dijalankan secara tegas.Filosofi pelantikan dengan baju muslim warna putih antara lain sbg simbol sekaligus bentuk nyata Bersih Hati, Tegak Integritas, Kerja Profesional untuk Riau dan Indonesia Tangguh. Menghilangkan eksklusifisme ASN dan membudayakan kesedarhanaan serta menyatu dengan rakyat. Selalu bekerja secara optimal, prestasi nasional yg telah diraih selama tahun 2016, dijadikan motivasi dan pemicu untuk lebih baik lagi ditahun- tahun berikutnya.Gubri berharap agar bisa mewujudkan RIAU Prioritas ( Rindu Integritas Anak Melayu yang Profesional, Religius dan ber-Integritas. Melalui kesantunan, kesederhanaan dan keikhlasan ASN Melayu Riau.