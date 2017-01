Rampok Bersebo Gasak Rumah Warga Sei Batang

TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Kawanan perampok yang menggunakan penutup wajah berhasil menggasak uang tunai Rp6 juta milik warga Desa Sanglar, Kecamatan Sungai Batang, Ahad (15/1/2017) sekitar pukul 02.00 WIB.Sebelum itu, kawanan pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang itu menyekap dan menganiaya pemilik rumah Kat (81) istrinya Sup (58) dan anak korban Nur (38). Pelaku berhasil masuk setelah mendobrak pintu rumah korban dengan kayu.Setelah berhasil masuk, salah seorang pelaku langsung memukul Kat dan Nur yang tidur didepan kamar dengan kayu. Setelah korban tak berdaya, pelaku kemudian menyekap kedua korban di dalam kamar.Mendengar keributan, istri korban Sup, yang sedang tertidur dalan kamar tiba-tiba terbangun dan keluar. Dia melihat 3 orang pelaku. Salah seorang pelaku langsung menyekap dan membenturkan kepala korban ke lantai."Korban dipaksa menunjukan uang dan harta benda berharga lainnya. Bahkan para pelaku mengancam akan membunuh jika tuntutan itu tak dipenuhi," ungkap Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK.Merasa terancam, korban Sup menunjukan apa yang diinginkan pelaku. Setelah mendapat uang Rp6 juta, pelaku akhirnya kabur meninggalkan rumah pelaku. Baru kemudian korban Sup keluar dan meminta pertolongan. "Tidak lama setelah itu warga datang memberikan pertolongan," jelasnya. Akibat kejadian itu, korban Kat, menderita luka memar dibagian kepala, luka robek di tangan sebelah kiri dan luka lebam pada mata sebelah kiri.Sedangkan korban Sup menderita luka lebam dibagian mata sebelah kiri, dan korban Nur menderita luka robek dibagian kepala kiri dan kanan. Saat ini aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait perampokan tersebut."Sejumlah saksi tengah kami mintai keterangannya," imbuh Kapolres, sambil meminta agar masyarakat meningkatkan sistem keamanan lingkungan sebagai upaya pencegahan tehadap kemungkinan buruk.