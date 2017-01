Waspadalah... Ditemukan Bakteri yang Tahan pada Antibiotik

DUNIA kedokteran patut memberikan perhatian pada satu penemuan ini. Pihak terkait kesehatan di Amerika Serikat mengkonfirmasi satu penemuan tentang superbug atau kuman atau bakteri ampuh. Disebut ampuh karena tahan terhadap antibiotik. Bakteri ini sudah menewaskan seorang perempuan Amerika Serikat.Pasien perempuan yang tidak disebutkan namanya itu berusia 70 tahun. Kali pertama dia terinfeksi di India. Sebelum pulang ke Amerika Agustus lalu, sang pasien menetap bertahun-tahun di India. Sang nenek meninggal September lalu. Ketika itu, pihak berwenang tidak langsung memublikasikan penyebab kematiannya. Tapi, pemerintah menugasi para pakar kesehatan untuk menginvestigasi kasus langka itu. Kamis (12/1) pemerintah merilis hasil investigasi tersebut, lalu menyebarluaskan kepada media pada akhir pekan.”Penting bagi kita semua untuk memperhatikan kasus tersebut. Infeksi langka yang berdampak fatal seperti itu bisa terjadi kapan saja. Memang masih langka, tapi sangat mungkin terjadi,” kata Direktur Epidemiologi dan Fasilitas Kesehatan di Badan Kesehatan Distrik Washoe County Randall Todd. Dia menyatakan, kasus tersebut merupakan yang pertama di Negeri Paman Sam.”Kami pernah menangani kasus bakteri yang resistan terhadap obat seperti itu. Tapi, baru kali ini kami mendapati bakteri yang resistan terhadap semua jenis antibiotik di rumah sakit,” paparnya. Bakteri yang menggerogoti kesehatan perempuan Nevada itu resistan terhadap 26 jenis antibiotik di seantero AS. Akibatnya, infeksi yang diderita kian parah hingga menimbulkan sepsis.Dalam waktu kurang dari sebulan, bakteri carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) yang belakangan diketahui berjenis Klebsiella pneumoniae itu membuat infeksi di tubuh pasien kian parah. Todd menjelaskan, bakteri tersebut tidak bisa dilumpuhkan dengan antibiotik jenis apa pun. Baik 14 antibiotik di rumah sakit atau 12 antibiotik lain yang dikirim dari seluruh AS.Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS alias Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyebut India sebagai negara dengan jumlah bakteri resistan lebih banyak ketimbang AS. Diduga, perempuan itu terinfeksi bakteri saat menjalani perawatan pertama beberapa tahun lalu. Saat itu dia mengalami patah tulang paha kanan dan terpaksa menginap di rumah sakit beberapa hari.Tak lama setelah menjalani perawatan patah tulang, dia kembali ke rumah sakit karena muncul infeksi di tulang paha dan pinggang. Dua tahun setelah itu, dia keluar masuk rumah sakit India untuk merawat infeksi. ”Saat kembali ke Nevada, infeksi sudah parah. Kami langsung mengisolasinya dan menugasi staf khusus untuk merawat. Kami harus memastikan tak ada yang tertular,” ujar jubir rumah sakit di Reno.David Weiss dari Emory Antibiotic Resistance Center di Kota Atlanta, Negara Bagian Georgia, menuturkan bahwa kematian perempuan Nevada tersebut menjadi pukulan bagi para pakar kesehatan. Meskipun sudah lama berhadapan dengan superbug, hingga sekarang, AS belum mampu mencegahnya. ”Itu adalah masalah global. Anda bisa terinfeksi di negara lain dan baru mendapatkan perawatan setelah pulang,” pungkasnya.