Rabu, DPRD Targetkan Revisi KUA-PPAS RAPBD Tuntas

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Pembahasan revisi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merupakan penjabaran dari Ranperda RAPBD tahun anggaran 2017 sudah mulai dibahas DPRD Kuansing, Senin (3/4).Pembahasan dimulai per komisi, masing-masing Komisi A dipimpin Musliadi, Komisi B dipimpin Rustam Efendi dan Komisi C dipimpin Andi Nurbai. Ketua DPRD Kuansing Andi Putra SH MH pun langsung memantau satu per satu komisi yang melaksanakan pembahasan dengan intensif. Sesuai jadwal, DPRD Kuansing menggesa pembahasan yang akan dilakukan pembahasan tiga hari, yang pembahasannya direncanakan tuntas, besok, Rabu (5/4).‘’KUA-PPAS ini kan membahas masalah program prioritas yang masuk sekarang ini apa sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, disampaikan untuk diperbaiki dan belum menyangkut masalah anggaran. Kalau soal anggaran, besok diputuskan pada pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab,’’ jelas Andi Putra saat berbincang-bincang bersama wartawan, usai melakukan pemantauan hearing pembahasan KUA-PPAS per komisi, kemarin.Lebih lanjut dijelaskan Andi Putra, mekanisme pembahasan akan diawali dengan pencermatan usulan anggaran yang akan dilakukan oleh komisi-komisi sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, hasil pembahasan komisi-komisi tersebut dijadikan rujukan Banggar DPRD Kuansing.Pembahasan di tingkat komisi ini, katanya lagi, mengkomodir usulan-usulan yang belum masuk dalam draf KUA PPAS. Misalnya, hasil reses anggota DPRD yang belum masuk dan usulan lainnya yang belum terakomodir, baik dari pemerintah maupun DPRD. Dan yang akan menjadi prioritas pada pembahasan nanti, katanya, adalah dimana usulan atau aspirasi masyarakat 2016 yang tidak terealisasi akan menjadi prioritas. ‘’Yang akan kami ambil nanti tentu yang prioritas yang sangat diperlukan masyarakat,’’ katanya.Andi pun berulang kali menegaskan, bahwa pembahasan di tingkat komisi ini bukan membahas anggaran, tapi mengakomodir usulan yang belum masuk. ‘’Setelah pembahasan komisi selesai, draf KUA-PPAS itu disepakati dulu antara Ketua DPRD dengan Bupati. Kalau sudah diteken persetujuan KUA-PPAS, baru masuk ke banggar. Itu baru dibahas soal anggaran,’’ katanya.(jps)