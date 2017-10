Vicky Shu Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

Artis cantik itu akan dimintai keterangan sebagai saksi. Mengenakanhijau, perempuan bernama lengkap Vicky Veranita Yudhasoka itu tiba di kantor Bareskrim Polri, sekira pukul 12.58 WIB."Kebetulan saya memenuhi undang sebagai saksi. Nanti kita coba lihat ceritanya ya," ujarnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).Diakuinya, terkait kasus Firts Travel, dirinya hanya sebagai jamaah biasa. Dia pun membayarke agen biro perjalanan umrah milik Andhika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan itu."Enggak kok. Saya bayar," tuturnya.Di sisi lain, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak membenarkan pihaknya memeriksa Vicky Shu pada hari ini sebagai saksi terkait penyidikan kasus First Travel."Ya rencananya begitu," ucapnya saat dikonrfimasi, Jakarta, Senin (2/10/2017).Dikatakannya, pemeriksaan terhadap Vicky dilakukan untuk mengkonfirmasi tentang perjalanan umrah Vicky yang menggunakan jasa First Travel."Kami tanyakan seputar perjalanan umrohnya yang menggunakan First Travel," tuntasnya.