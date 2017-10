Harga TBS Pekan Ini Turun Tipis

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Riau Ferry HC mengatakan, penurunan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yakni penurunan harga TBS disebabkan oleh turunnya harga jual CPO dan kernel dari seluruh perusahaan sumber data.“Untuk harga jual CPO, PTPN V mengalami penurunan sebesar Rp245,46 per kg, Sinarmas Group mengalami penurunan harga sebesar Rp149,86 per kg, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp154,55 per kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp282,35 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga sebesar Rp16,00 per kg dari harga pekan lalu,” katanya.Sedangkan untuk harga jual kernel, Sinarmas Group mengalami penurunan sebesar Rp140,17 per kg, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp291,82 per kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp353,78 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami per penurunan harga sebesar Rp166,00 per kg dari harga pekan lalu.“Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan produksi kacang kedelai, kondisi pasokan yang berlebih telah membawa minyak kedelai menyentuh level terendah dalam tiga bulan terakhir. Sebagai produk subtitusi mau tidak mau harga CPO ikut terseret turun. Selain itu kenaikan tarif bea masuk CPO dan turunannya yang diberlakukan oleh India terhadap Indonesia juga mengurangi permintaan CPO Indonesia, mengingat India merupakan salah satu pasar penting produk CPO,” jelasnya.(sol)